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“Гетьман Іван Мазепа” і концепція нашого флоту

Більше місяця тривають державні ходові випробування корвету класу “Ада” “Гетьман Іван Мазепа” — сторона, що приймає, перевіряє роботу двигунів, вузлів і механізмів.

Звісно, випробування можуть тривати місяцями, тож це не означає, що завтра корабель увійде до складу ВМСУ.

Але у випадку з турками навіть є варіанти передачі — пройти Дарданелли без українського прапора, щоб обійти конвенцію Монтре чи передати нам корабель у Середземному морі, щоб команда отримала практику у найкращих флотах планети — британському, італійському, французькому.

Що сьогодні відомо про “Івана Мазепу”? 

Максимально багатоцільова платформа.

Класична 76 мм Super Rapid італійської компанії OTO Melara проти жорстких цілей та великих кораблів. По суті, часи артилерійських дуелей та прильотів “валіз” давно закінчилися, тому це класика на 2024-й рік.

Щодо корабельного озброєння досі незрозуміло — перевірений часом “Гарпун” третього покоління, наш “Нептун” або Naval Strike Missile, яку обрали американці, румуни, іспанці, німці, британці, за її технологічність, можливість здійснювати протиракетні маневри та ставити перешкоди.

2х4 ПКР, типова наразі компоновка для корветів з керованим ракетним озброєнням.

Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань
Фото: скрин відео
Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань

Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань
Фото: скрин відео
Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань

Ангар для гелікоптера, краще б, звичайно, спеціального протичовнового.

Торпеди MU 90 Impact з малошумним електродвигуном, ефективні проти малих підводних човнів, на мілководді, здатні вражати навіть добре захищені пострадянські проекти, з подвійними корпусами.

Спеціальна система захисту у вигляді бомбометів, що не тільки вражають глибинними бомбами підводний човен, але й випускають торпеди, що обманюють, створюючи сигнатури, що нагадують шум гвинтів і двигуна.

35.мм зенітні гармати Korkut — проти дронів, зброя останнього шансу проти ПКР.

Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань
Фото: скрин відео
Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань

Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань
Фото: скрин відео
Багатоцільовий корабель класу корвет «Гетьман Іван Мазепа» ВМС ЗС України під час ходових випробувань

Система ППО ближнього радіусу VL MICA — на корвети, які не можна ставити через розміри та обмеження за ціною повноцінної системи Aster-15, виходять із положення так.

VL MICA користуються кілька флотів (Марокко — на підводних човнах, Єгипет — на есмінцях, саудити — на фрегатах).

Тим більше, що є версія NG, яка літає на 40 км, і більше заточена не тільки під ПКР, а дрони та інші дрібні цілі, що є актуальним після кампанії в Ємені.

Потроху вимальовується концепція нашого флоту.

Розвідувальний корабель, кілька корветів — штаб, РЛ-дозор, боротьба проти підводних човнів, надводних кораблів, РЕБ, РТР. 

Протимінний дивізіон.

Два тральщики класу Sandown, “Черкаси” та “Чернігів” від Великої Британії.

Тральщики-шукачі мін «Черкаси» та «Чернігів» у Великій Британії. Квітень 2024.
Фото: Royal Navy
Тральщики-шукачі мін «Черкаси» та «Чернігів» у Великій Британії. Квітень 2024.

Три тральщики класу Alkmaar. 52-метрові “мінні мисливці”, які спущені на воду за спільним проектом Франції, Бельгії та Нідерландів.

Всі вони пройшли модернізацію — нові декомпресійні камери для водолазів, гідролокатори, системи дистанційного пошуку та підриву мін SeaFox та Double Eagle.

По суті, це носії дронів, які маніпуляторами знешкоджують або підривом камікадзе знищують саму міну.

Мінні тральщики зі складу бойової групи НАТО SNMCMG1 (кораблі Постійної протимінної групи НАТО 1)
Фото: Міністерство оборони Нідерландів
Мінні тральщики зі складу бойової групи НАТО SNMCMG1 (кораблі Постійної протимінної групи НАТО 1)

Звісно, тральщики не лише знімають, а й ставлять міни. Мінна війна, як і раніше, ефективна і навіть у наших непростих умовах зібрала жнива у росіян — за даними The Wall Street Journal як мінімум МРК “Самум” та патрульний корабель “Державин” постраждали від мінних загороджень з дронів.

Бригада морських дронів.

Не тільки камікадзе, а й постановників мін, БЕК які працюють ракетами повітря-повітря, некерованими ракетами, що несуть станції РЕБ.

Нещодавня атака бази в Донузлаві, коли Сили оборони уражали берегові будівлі, штаб, склади та пірси, судячи з характеру пошкоджень та пожеж, ймовірно відбулася із застосуванням потужнішої б/ч, ніж зазвичай.

Ми продовжуємо атакувати російські легкі катерні сили в Західному Криму, і вже не лише катери на рейді та кораблі на переходах, а й виводимо з ладу бази.

Шведський швидкісний бойовий катер Combat Boat 90 виробництва компанії Saab.
Фото: Saab
Шведський швидкісний бойовий катер Combat Boat 90 виробництва компанії Saab.

Морські катери — ті ж Combat Boat 90 від Швеції і, фінські катери, які нещодавно світилися на навчаннях. 

Озброєні ПЗРК і шведськими “малими ПКР” вони можуть створювати бульбашки безпеки до 8-10 км, вражаючи навіть кораблі тоннажем набагато більшим за власний, працювати на користь корпусу морської піхоти, супроводжувати суховантажі “зернового коридору”, не допускаючи їхнього огляду, відганяти авіацію.

В цілому, Україну чекає декілька років дуже важкої та кропіткої праці і багато витрат, щоб все це перетворилося на флот, здатний до операційної спроможності. Але іншого шляху в нас немає. Але іншого шляху в нас немає.

Кирило Данильченко ака Ронін
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