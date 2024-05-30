Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування

Його спустили на воду в жовтні 2022 року.

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211) вийшов із корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.

Відповідні фото оприлюднив турецький морський оглядач en_balci у соцммережі Х.

. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB — Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024

На них видно, що корабель уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara. Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, появу якого анонсували ще у березні 2023 року, повідомляє "Мілітарний".

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.

На корвет також установлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей встановлений 3D-радар SMART-S MK2.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в жовтні 2022 року. Повідомлялося, що до лав національного флоту він може стати в 2024-2025 роках.