«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
ГоловнаСуспільствоЖиття

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування

Його спустили на воду в жовтні 2022 року.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування
орвет "Іван Мазепа" (архівне фото)
Фото: Пресслужба ВМС

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211) вийшов із корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.

Відповідні фото оприлюднив турецький морський оглядач en_balci у соцммережі Х.

На них видно, що корабель уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara. Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, появу якого анонсували ще у березні 2023 року, повідомляє "Мілітарний".

Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.

На корвет також установлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей встановлений 3D-радар SMART-S MK2.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в жовтні 2022 року. Повідомлялося, що до лав національного флоту він може стати в 2024-2025 роках.

  • У вересні 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" типу Ada для ВМС України.  Вже 2 жовтня 2022 року у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard сталася церемонія спуску на воду цього корвету з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа". Корпус майбутнього флагмана ВМС ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча" у Маріуполі, який наразі окупований російськими загарбниками.
  • Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies