Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші випробування

Новітній український корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211) вийшов із корабельні RMK Marine на перші ходові випробування.
Відповідні фото оприлюднив турецький морський оглядач en_balci у соцммережі Х.
. @UA_NAVY için @STMDefence ana yükleniciliğinde, RMK Marine Tersanesi'nde inşa edilen Hetman Ivan Mazepa (F-211) Korveti bugün ilk seyir denemesini gerçekleştirdi . 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/SHzg3HK5aB— Enes Balcı (@en_balci) May 29, 2024
На них видно, що корабель уже озброєний 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid виробництва італійської компанії OTO Melara. Також на носі корабля видно відкриту кришку морського зенітно-ракетного комплексу VL MICA, появу якого анонсували ще у березні 2023 року, повідомляє "Мілітарний".
Над гелікоптерним ангаром встановлена морська версія турецької 35-мм зенітної установки Korkut від компанії Aselsan.
На корвет також установлений тактичний навігаційний радар ALPER, а для виявлення повітряних цілей встановлений 3D-радар SMART-S MK2.
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду в жовтні 2022 року. Повідомлялося, що до лав національного флоту він може стати в 2024-2025 роках.
- У вересні 2021 року у Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" типу Ada для ВМС України. Вже 2 жовтня 2022 року у Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard сталася церемонія спуску на воду цього корвету з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа". Корпус майбутнього флагмана ВМС ЗСУ зроблений зі сталі, яку ще до повномасштабної війни виготовили на заводах "Азовсталь" і "ММК ім. Ілліча" у Маріуполі, який наразі окупований російськими загарбниками.
- Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).