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Washington Post: США стурбовані ударами України по російських радіолокаційних станціях

Водночас чиновники адміністрації президента США активно зважують, чи зняти обмеження на використання наданої зброї для ударів по території Росії.

Washington Post: США стурбовані ударами України по російських радіолокаційних станціях
Ілюстративне фото: український безпілотник "Лютий"
Фото: Скрин відео

Сполучені Штати побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників, націлені на російські системи раннього ядерного попередження, можуть небезпечно занепокоїти Москву в той час, коли адміністрація Байдена зважує, чи скасувати обмеження на використання Україною зброї, наданої США, для атак на території Росії.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників. 

«Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження про балістичні ракети», — сказав американський чиновник, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

Вашингтон передав Києву свою стурбованість двома спробами атак за останній тиждень на радіолокаційні станції, які забезпечують звичайну протиповітряну оборону, а також попередження про ядерні пуски з боку Заходу. 

«Ці об’єкти не були залучені до підтримки війни Росії проти України, — сказав американський чиновник. —  Але це чутливі об’єкти, оскільки Росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів».

Американські офіційні особи заявили, що вони співчувають тяжкому становищу України – чиновники адміністрації президента США активно зважують, чи зняти обмеження на використання наданої зброї для ударів по території Росії. Але якщо російські можливості раннього попередження були б засліплені українськими атаками, навіть частково, це могло б зашкодити стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою, сказав американський чиновник.

Натомість український чиновник, знайомий ситуацією, сказав The Washington Post, що Росія використовувала радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, як-от безпілотників і ракет. Чиновник на умовах анонімності підтвердив, що ГУР МО несе відповідальність за удари. 

Український чиновник сказав, що метою ударів було зменшення здатності Росії відстежувати дії українських військових на півдні України. Безпілотник, який націлився на радіолокаційну станцію поблизу Орська, в Оренбурзькій області Росії вздовж північного кордону Казахстану, подолав понад 1800 км, це стало рекордом з дальності ураження. 

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