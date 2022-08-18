Зеленський присвоїв корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я "Гетьман Іван Мазепа"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada, якій будується для Військово-морських сил ЗСУ.

Відповідний указ №586/2022 опублікований на сайті Офісу президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю присвоїти корвету класу «Ada» ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет - корвет «Гетьман Іван Мазепа»", - йдеться в документі.

Нагадаємо, контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Турецька компанія підписала меморандум з українським заводом "Океан" з Миколаєва, що мав здійснювати встановлення озброєння, у разі якщо з ним підпишуть остаточну угоду.

Корвети матимуть можливість адаптуватись під усі наявні нині види протикорабельних ракет як іноземного виробництва, так і вітчизняних розробок. До складу ВМС новий корвет мають прийняти у 2024 році. За планами у тому ж році ВМС матимуть тактичну групу з ракетних катерів та корвету типу Ada.

На початку серпня минулого року на стамбульській верфі відбулась церемонія закладки першого корвету типу Ada для ВМС ЗСУ.

Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).