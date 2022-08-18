Суд зобов'язав мешканку Рівного відмити двері сусіда, які вона обплювала під час сварки

Суд зобов'язав мешканку міста Рівне власноруч відмити двері сусіда, які вона обплювала під час сварки.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Восени 2020 року жінка, яка давно має неприязні стосунки з сусідом знизу, плюнула йому на вхідні двері. За дрібне хуліганство суд оштрафував її на 51 гривню.

Однак, жінка категорично відмовилась прибирати, тож сусід подав позов до суду з вимогою помити двері та сплатити йому моральну компенсацію. Суд частково задовольнив ці вимоги.

Сумарно жінка повинна заплатити опоненту понад 3 тис. гривень та власноруч відмити його вхідні двері.

Як йдеться у рішенні Рівненського міського суду, неприязні відносини між сусідами склались вже давно. За словами чоловіка, сусідка часто провокує сварки та порушує громадський порядок. Через це він в якийсь момент встановив камери відеонагляду, аби "забезпечити власну безпеку та схоронність майна".

Нагадаємо, раніше на столичній Дарниці 27-річний киянин вистрелив із пістолета в будівельника, який займався ремонтом у квартирі поверхом вище.