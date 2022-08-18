По містах України прокотилася хвиля "замінувань"

Україною знову прокотилася хвиля повідомлень про замінування. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наразі, в Тернополі не підтвердилась інформація про "замінування" вокзалу і Центрального універмагу.

У Черкасах з’явилось повідомлення про "мінування" двох об’єктів - автовокзалу та залізничного вокзалу. Правоохоронці перевіряють їх на наявність вибухонебезпечних предметів. Також триває перевірка у Вінниці та Кропивницькому.

У Львові, де сьогодні відбувається зустріч Володимира Зеленського, Реджепа Ердогана та Антоніу Гутерреша, невідомий повідомив про масове мінування. Вибухівку шукають, зокрема, на ринках та вокзалі.

"О 12:20 поступило анонімне повідомлення про замінування ринків (базар) в місті Львові, а також - залізничний вокзал. Правоохоронні органи відпрацьовують інформацію", - повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у фейсбуці.

Він також спростував інформацію нібито про "знайдену вибухівку".

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук прокоментував повідомлення про "замінування" і наголосив, що вони є елементами гібридної війни.

"Надходження інформацій, в яких повідомляють про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів у різних містах України, є елементом гібридної інформаційної війни. Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. В будь якому разі, кожне таке повідомлення зобов'язані перевірити відповідні служби. Дослухайтеся до порад військових і правоохоронців! Бережіть себе і рідних!", - написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 4 серпня одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомленя про замінування. У Тернополі також провели евакуацію людей з приміщень вокзалу та Центрального універмагу через можливу провокацію.

за даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а на початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Жодне з них не підтвердилось. У спецслужбі також заявили, що за хвилею псевдомінувань стоїть Росія, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини.