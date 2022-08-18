У шести областях України оголосили штормове попередження

Завтра в деяких регіонах будуть грози, град та шквали.

У п'ятницю, 19 серпня, у шести областях України очікується погіршення погоди.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, негоди варто чекати на сході та на південному сході України.

"19 серпня у східних та південно-східних областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Жовтий рівень небезпеки (І) оголошено на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині.

Крім того, 18-19 серпня у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, днями значні дощі прогнозувались у південних та західних областях України.