Уряд США вклав до цієї ініціативи 350 млн доларів.

USAID залучило для українських аграріїв від приватного сектору 510 млн доларів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) два роки тому створило Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна). Вона залучає державні ресурси і приватні кошти, щоб зміцнити виробництво та експорт української аграрної продукції.

Про це повідомила пресслужба USAID.

Загалом AGRI-Україна залучила до українського агросектору понад 510 млн доларів з боку приватного сектору та міжнародних донорів.

Також уряд США вклав 350 млн доларів до цієї ініціативи.

З липня 2022 року AGRI-Україна допомогла понад 14 тис. українських аграріїв, це складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників. Аграрії змогли отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських площ і фінансових ресурсів для того, щоб збирати врожаї.

Очікується, що розподілене у рамках AGRI-Україна насіння дасть змогу підвищити виробництво кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн. Це, в свою чергу, забезпечить українським виробникам додатковий дохід у понад 90 млн доларів.

Також AGRI-Україна допомогла підготувати та фінансово забезпечити діяльність альтернативних експортних маршрутів, зокрема через порти на р. Дунай і пункти перетину сухопутних кордонів.

Це забезпечило експорт агропродукції в обсязі 62 млн тонн, завдяки чому українська економіка отримала понад 17 млрд доларів.