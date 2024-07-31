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USAID залучило для українських аграріїв від приватного сектору 510 млн доларів

Уряд США вклав до цієї ініціативи 350 млн доларів.

USAID залучило для українських аграріїв від приватного сектору 510 млн доларів
USAID залучило для українських аграріїв від приватного сектору 510 млн доларів
Фото: usaid.gov

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) два роки тому створило Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна).  Вона залучає державні ресурси і приватні кошти, щоб зміцнити виробництво та експорт української аграрної продукції. 

Про це повідомила пресслужба USAID.

Загалом AGRI-Україна залучила до українського агросектору понад 510 млн доларів з боку приватного сектору та міжнародних донорів.

Також уряд США вклав 350 млн доларів до цієї ініціативи.

З липня 2022 року AGRI-Україна допомогла понад 14 тис. українських аграріїв, це складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників. Аграрії змогли отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських площ і фінансових ресурсів для того, щоб збирати врожаї. 

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Очікується, що розподілене у рамках AGRI-Україна насіння дасть змогу підвищити виробництво кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн. Це, в свою чергу, забезпечить українським виробникам додатковий дохід у понад 90 млн доларів.  

Також AGRI-Україна допомогла підготувати та фінансово забезпечити діяльність альтернативних експортних маршрутів, зокрема через порти на р. Дунай і пункти перетину сухопутних кордонів. 

Це забезпечило експорт агропродукції в обсязі 62 млн тонн, завдяки чому українська економіка отримала понад 17 млрд доларів.   

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