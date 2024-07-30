На кордоні з Польщею відкриють ще один пункт пропуску, а на кордоні з Молдовою побудують міст, – Шмигаль

Крім того, масштабована система єЧерга і вже працює на 28 пунктах пропуску.

Сьогодні, 30 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив про послідовну модернізацію прикордонної інфраструктури.

За його словами, на кордоні з Польщею відповідно до укладеної безпекової угоди буде розширено автомобільне сполучення. Зокрема, буде відкрито ще один пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховичі”.

Також Шмигаль повідомив, що на кордоні з Молдовою за підтримки USAID та Євросоюзу триває системне оновлення пунктів пропуску.

“Сьогодні ухвалили рішення про створення спільної україно-молдовської комісії для будівництва мосту через Дністер в районі Ямпіль-Косуець. Це буде ключова ланка транспортного коридору між Києвом та Кишиневом”, – сказав прем’єр.

Крім того, очільник уряду зазначив, що система єЧерга масштабована і вже працює на 28 пунктах пропуску. Нею скористалися майже 1,4 млн вантажівок і 100 тис. автобусів. За його словами, це додаткова зручність та швидкість у перетині державного кордону.