Цифри проти корупції: як держава може використовувати аналітику чеків і чому це важливо зробити якомога швидше

Наближається рівно рік з дати скасування мораторію на перевірки бізнесу. Сьогодні реформу фіскалізації, ініційовану на тлі обурень і протестів, можна впевнено назвати успішною, хоча є напрямки, де вкрай потрібно посилювати увагу з боку держави та бізнесу. Однією з найважливіших є проблема аналізу великих даних. У цьому блозі зосередимося на викликах, з якими стикається держава, та зокрема її економічний блок, та потенційних шляхах вирішення існуючих проблем.

Аналітика чеків. Як це допоможе покращити роботу фіскальних органів

Днями Асоціація провайдерів програмних ПРРО України направила заступнику голови Мінфіну листа з нашими пропозиціями щодо допомоги у розробці Контрольно-аналітичної системи для РРО. Така система дозволить ефективно вилучати дані з чеків та на їх основі формувати графік перевірок податкової.

Ми розуміємо, що обсяг чеків зростає щодня. Загальна сума за місяць по чеках П\РРО у цьому році в середньому складає 238,4 млрд грн (43% з яких це онлайн-каси). Іншими словами, вручну обробити увесь потік генерованих чеків абсолютно неможливо. Залишається точкова перевірка, яка на практиці лише витрачає ресурси податкової та створює тривогу у бізнесу.

Побудова якісної Контрольно-аналітичної системи дозволяє аналізувати весь потік чеків, виділяючи лише ті документи, які потребують уваги інспекторів.

Аналіз даних дозволить отримувати точну та актуальну інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання за видом діяльності, кількості виданих чеків, середньої суми чеку, відсотку чеків, виданих у режимі офлайн, відсоток чеків, сформованих з помилками.

Друге важливе завдання такої аналітики — відсікти з частки штрафів ті бізнеси, які не навмисно спотворили чек, а випадково припуститися помилки.

Як допомогти бізнесам уникати помилок у чеках та не відштовхнути їх від реформи

На цей час помилка у чеку робить документ недійсним з усіма випливаючими для бізнесмена неприємностями. Чи є справедливим, що підприємець, який випадково помилився в чеку (та сплатив при цьому всі податки), отримає такий самий штраф як і той, хто умисно спотворив документ?

Використання штучного інтелекту в аналітиці чеків дозволить відсікти з потоку чеки з помилками і автоматично розсилати користувачам повідомлення про необхідність внести виправлення. Тобто таким чином тих, хто просто припуститися помилки, буде з розряду “порушників” виключено повністю.

Важливою умовою успіху реформи щодо цифровізації є довіра клієнтів до реформи. Хтось довірився безкоштовним рішенням від Приватбанку і ДПС, інші довіряють більш сучасним платним ПРРО. Усі ці бізнеси спостерігатимуть, як автоматизація відділить свідомі порушення в їхніх чеках від ненавмисних помилок, викликаних людським фактором. Це, своєю чергою, надасть розуміння, що держава не намагається вишукувати дрібниці у чеках, а акцентується на реальних порушниках.

Статистика і контрабанда. Аналітика чеків проти зловживань у сфері акцизу

У лютому, коментуючи ситуацію з тіньовим сектором економіки, голова Податкового комітету Данило Гетманцев заявив : "тінь — це їжа для корупції". З таким висловом важко не погодитися. Тіньовий бізнес не платить податки, отже, може витратити ці кошти на спроби корумпування чиновників.

Попри небезпеку явища і зусилля держави щодо боротьби з тінню, значний відсоток акцизу йде повз бюджет. Нелегалів, як не дивно, врятує відсутність аналітики чеків і наявність застарілих касових апаратів.

Підробка чеків за допомогою класичних РРО — поширене явище, про яке регулярно заявляють на прес-конференціях представники галузевих асоціацій. Схема дуже проста — принтер імітує візуально легальний чек, але товар пробивається не як алкоголь, а, наприклад, гречка. Ба більше: касир може налаштувати ПЗ так, що транзакція буде направлятися на його особистий рахунок і не фіскалізуватися зовсім.

Переведення підакцизної продукції на ПРРО з впровадженням аналітики чеків дозволить, використовуючи порівняльний аналіз, до прикладу, виявляти кіоски та автозаправні станції, де продукція продається "в сіру", або маючи середні дані щодо середнього чеку виявляти ресторани, де наливають алкоголь поза обліком.

Від демотивації до мотивації. Як клієнт може стати помічником податківця

Раніше в колонках на тему фіскалізації я згадувала важливість клієнтоорієнтованого підходу в фіскалізації. Я писала про те, як держава повинна стати для бізнесу помічником, а податкова — сервісною службою.

У питанні децентралізації роль клієнта переоцінити важко. Саме клієнт при достатній мотивації може стати основним контролером у сфері виконання вимог фіскалізації. В рамках Асоціації на різних платформах ми вже презентували програми з Чекових лотерей та надавали пропозиції щодо стимулювання споживачів до участі в них. Тут лише зазначу, що поєднання ризик-орієнтованого підходу на основі аналізу великих даних із залученням клієнтів до перевірки чеків може створити умови, за яких ми будемо згадувати маніпуляції з паперовим чеком як повний і абсолютний пережиток минулого.

Коли ж очікувати позитивних змін?

Досягнутий рівень технічного прогресу і ступінь його інтеграції в державні процеси дозволяють застосовувати ризик-орієнтований підхід на базі широкого аналізу чеків вже зараз. Своєю чергою, ефективність привертання клієнтів до контролю за фіскалізацією через чекову лотерею успішно демонструється досвідом європейських країн.

Основна ж важливість такої моделі навіть не в збільшенні податкових надходжень, а в тому, що формується довіра між соціально-відповідальним бізнесом і державою. Асоціація провайдерів програмних РРО як об’єднання клієнтоорієнтованих бізнесів бачить в цьому також позитивну складову.

Коли саме держава впровадить ефективний аналіз даних — не відомо. Прямих кроків до цього зараз не спостерігається. Втім важливо, щоб це відбулось якомога швидше. Адже кожен день без якісного обліку призводить до бюджетних втрат.