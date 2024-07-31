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Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав мирний мешканець

Також окупанти обстріляли з РСЗВ село Підсереднє.

Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав мирний мешканець
Наслідки російського удару по Харківщині 31 липня 2024 року
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 31 липня, близько 16:20, росіяни завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок цього удару постраждав 55-річний мирний мешканець.

Також окупанти обстріляли з РСЗВ село Підсереднє. Ударом було пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні вранці окупанти вдарили КАБами смт. Великий Бурлук. На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований.
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