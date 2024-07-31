Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав мирний мешканець

Сьогодні, 31 липня, близько 16:20, росіяни завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок цього удару постраждав 55-річний мирний мешканець.
Також окупанти обстріляли з РСЗВ село Підсереднє. Ударом було пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Сьогодні вранці окупанти вдарили КАБами смт. Великий Бурлук. На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований.