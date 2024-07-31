Внаслідок російського удару по Харківщині постраждав мирний мешканець

Також окупанти обстріляли з РСЗВ село Підсереднє.

Наслідки російського удару по Харківщині 31 липня 2024 року

Сьогодні, 31 липня, близько 16:20, росіяни завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок цього удару постраждав 55-річний мирний мешканець.

Також окупанти обстріляли з РСЗВ село Підсереднє. Ударом було пошкоджено житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).