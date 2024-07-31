На Харківщині зафіксували біля 40 підпалів авто військових. Паліїв встановили

Підпалювали автомобілі переважно діти і підлітки віком від 12 до 18 років.

У Харкові та області зафіксували близько 40 випадків підпалів авто військових. Поліція встановила особи всіх паліїв, це переважно молодь віком від 12 до 18 років.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що палії через Telegram-канали отримували повідомлення від спецслужб РФ. Ворог пропонував за винагороду здійснити підпал того чи іншого об'єкта. За це обіцяли від 20 до 40 тис. грн.

"Звертаюсь до батьків із проханням приділяти більше уваги дітям під час їхнього перебування в соцмережах, щоб вони не ставали заручниками подібних злочинів та ворожої пропаганди", – наголосив Синєгубов.