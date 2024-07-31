За час повномасштабної війни кількість боржників за комунальні послуги зросла на третину

За пів року кількість боржників за комуналку зросла на 6,3% – кількість відповідних проваджень сягнула сягнула 701 051.

Загалом за період повномасштабної війни число неплатників, про яких є дані в Єдиному реєстрі боржників, зросло на третину. Найбільше боржників – в Дніпропетровській і Харківській областях, йдеться на сайті Opendatabot.

У Дніпропетровській зареєстровано понад 100 000 проваджень про комунальний борг, у Харківській та Донецькій – 94,8 тисяч та 79,7 тисяч.

Фото: Opendata

"36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення – 258,8 тис. На другому зі значним відривом знаходяться борги за водопостачання – 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло – 67,9 тис. або 9,7%", – йдеться в аналізі.

За житлове обслуговування заборгували 67,1 людей, за газ – 59,7 тисяч.

"Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів", – додали в Opendatabot.