ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра відключень світла по Україні не прогнозують

Рекомендують користуватися потужними електроприладами із 11.00 до 15.00.

Завтра відключень світла по Україні не прогнозують
Фото: 134.su

Завтра, 1 серпня, відключень електроенергії по Україні не прогнозують.

Про це повідомили в "Укренерго".

" Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні компанії. 

Також порекомендували користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Через похолодання тенденція до зниження споживання електроенергії в країні зберігається, але воно залишається високим у вечірні години.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies