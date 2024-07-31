Завтра відключень світла по Україні не прогнозують

Завтра, 1 серпня, відключень електроенергії по Україні не прогнозують.

Про це повідомили в "Укренерго".

" Завтра, 1 серпня, відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні компанії.

Також порекомендували користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Через похолодання тенденція до зниження споживання електроенергії в країні зберігається, але воно залишається високим у вечірні години.