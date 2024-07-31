Через обстріли пошкоджені будинки, сплоруди та газопровід.

Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Через ворожу агресію постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина протягом дня під обстрілами. Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – написав Лисак.

Били росіяни по самому Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілів

Пошкодили п'ятиповерхівку та 4 приватні оселі. А ще – 3 господарські споруди, паркани, газопровід. Наслідки атак, які сталися під вечір, фахівці з’ясовують.

Раніше на Дніпропетровщині через ворожий обстріл був пошкоджений соціальний заклад.