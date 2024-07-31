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Окупанти обстріляли три громади Нікопольщини, постраждав чоловік

Через обстріли пошкоджені будинки, сплоруди та газопровід. 

Окупанти обстріляли три громади Нікопольщини, постраждав чоловік
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Через ворожу агресію постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Нікопольщина протягом дня під обстрілами. Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – написав Лисак. 

Били росіяни по самому Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе. 

Наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів
Наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілів

Пошкодили п'ятиповерхівку та 4 приватні оселі. А ще – 3 господарські споруди, паркани, газопровід. Наслідки атак, які сталися під вечір, фахівці з’ясовують.

Раніше на Дніпропетровщині через ворожий обстріл був пошкоджений соціальний заклад. 

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