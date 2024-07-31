Окупанти протягом дня обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області. Через ворожу агресію постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нікопольщина протягом дня під обстрілами. Через ворога у райцентрі постраждав 69-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома", – написав Лисак.
Били росіяни по самому Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе.
Пошкодили п'ятиповерхівку та 4 приватні оселі. А ще – 3 господарські споруди, паркани, газопровід. Наслідки атак, які сталися під вечір, фахівці з’ясовують.
Раніше на Дніпропетровщині через ворожий обстріл був пошкоджений соціальний заклад.