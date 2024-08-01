Китай та Індія домовились прискорити перемовини про демаркацію кордону

Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило заяву про домовленість з Індією пришвидшити процес перемовин щодо вирішення територіальних протиріч між Пекіном та Нью-Делі.

Як пише Reuters, обидві країни під час тридцятого засідання консультаційної ради з питань кордону зобов'язалися "підтримувати мир та спокій у регіоні".

Між державами існує суперечка щодо кордону, який пролягає Гімалаями. Після війни 1962 року значна його частина залишилася без демаркації, а Індія переконана, що Китай окупував і незаконно контролює близько 38 тисяч квадратних кілометрів її земель.

Тривалий час відносини двох країн залишалися напруженими, проте нині між китайським лідером Сі Цзіньпінем та прем'єром Індії Нарендрою Моді ведеться постійний діалог на різних міжнародних майданчиках, включно з Шанхайською організацією співробітництва, G20 та БРІКС.