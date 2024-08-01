В Албанії знову відклали відкриття таборів для мігрантів, ‒ ЗМІ

Центри, які зводять у межах італійської кампанії, мали відкрити сьогодні.

Відкриття таборів для утримання в Албанії мігрантів, яких затримують у морі, знову відклали. Центри будують у межах ініціативи Італії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Виконання графіку затримується на кілька тижнів, повідомили італійські ЗМІ.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила під час візиту до Албанії в червні, що центри відкриють 1 серпня. Раніше її уряд сподівався запустити їх до весни.

Затримки частково пояснюють спекотною погодою, яка обмежила робочий час будівельників.

Минулого року правий уряд Мелоні підписав угоду з Албанією щодо таборів у рамках кампанії щодо стримування імміграції, заявивши, що вони оброблятимуть близько 36 тисяч мігрантів на рік. Центри будуються у порту Шенджин та Г’ядері.

Опозиційні партії та правозахисні групи засудили план, який нагадує аналогічну угоду про депортацію мігрантів між Британією та Руандою, яку скасував новий лейбористський уряд Сполученого Королівства.