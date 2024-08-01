В Албанії знову відклали відкриття таборів для мігрантів, ‒ ЗМІ

Відкриття таборів для утримання в Албанії мігрантів, яких затримують у морі, знову відклали. Центри будують у межах ініціативи Італії.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Виконання графіку затримується на кілька тижнів, повідомили італійські ЗМІ.
Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила під час візиту до Албанії в червні, що центри відкриють 1 серпня. Раніше її уряд сподівався запустити їх до весни.
Затримки частково пояснюють спекотною погодою, яка обмежила робочий час будівельників.
Минулого року правий уряд Мелоні підписав угоду з Албанією щодо таборів у рамках кампанії щодо стримування імміграції, заявивши, що вони оброблятимуть близько 36 тисяч мігрантів на рік. Центри будуються у порту Шенджин та Г’ядері.
Опозиційні партії та правозахисні групи засудили план, який нагадує аналогічну угоду про депортацію мігрантів між Британією та Руандою, яку скасував новий лейбористський уряд Сполученого Королівства.
- Італія погодила у лютому угоду з Албанією про створення центру мігрантів в Г’ядері та ще одного ‒ в приморському місті Шенджин за 20 кілометрів звідти. Там прийматимуть мігрантів, врятованих у морі італійськими човнами, поки розглядаються їхні заявки на надання притулку.
- Угода викликала критику з боку правозахисників, які стверджують, що італійським судам буде важко оперативно розглядати запити про надання притулку або апеляції від людей, які перебувають в іншій країні, а тривалі процедури можуть стати для мігрантів “невиправданим тягарем”.
- Окрім того, багато албанців побоюються, що відкриття центрів може вплинути на безпеку країни та її туристичну індустрію.
- Угоду оскаржили в Конституційному суді Албанії в січні, але вердикт винесли на користь уряду прем'єр-міністра Еді Рами.
- Хоча посадовці ООН також не підтримують угоду, Європейська комісія заявила, що вона, схоже, не порушує законодавство ЄС, оскільки виходить за межі її юрисдикції.