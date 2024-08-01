Президент Венесуели Мадуро просить Верховний суд провести аудит президентських виборів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив Верховний суд країни провести аудит президентських виборів.
Про це повідомляє АР.
Також Мадуро заявив, що правляча партія готова показати всі протоколи підрахунку голосів на виборах президента.
Таким чином Мадуро зробив першу поступку після того, як лідери опозиції оскаржили заяву діючого президента про перемогу.
Втім, Центр Картера розкритикував запит Мадуро на проведення аудиту, оскільки суд не забезпечить незалежну перевірку. Це пов'язано з тим, що Верховний суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.
В свою чергу, головний суперник Мадуро Едмундо Гонсалес і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо заявили, що мають понад дві третини протоколів. Їх після закриття виборчих дільниць надрукували електронні машини для голосування. Опозиціонери наголосили, що оприлюднення даних про підрахунок голосів довело би програш Мадуро.
Зокрема, підрахунок показує, що Гонсалес отримав приблизно 6,2 млн голосів порівняно з 2,7 млн за Мадуро. При цьому згідно звіту виборчої ради Мадуро отримав 5,1 млн голосів проти понад 4,4 млн за Гонсалеса.
Мадуро переконував, що виборча система була зламана в результаті змови проти нього.
Вибори президента у Венесуелі
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29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеса.
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Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.
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У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом".
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон “серйозно стурбований тим, що оголошений результат не відображає волі чи голосів народу Венесуели”.
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Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.
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30 липня Венесуела заявила, що відкликає послів із семи країн, які висловили сумнів у результатах виборів президента. Це - Аргентина, Чилі, Коста-Ріка, Перу, Панама, Домініканська Республіка та Уруґвай.
- США заявили, що світ має визнати, що опозиція Венесуели перемогла на виборах минулих вихідних, у той час як президент Ніколас Мадуро заявив, що його опоненти повинні бути ув’язнені на десятиліття.