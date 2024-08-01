Президент Венесуели Мадуро просить Верховний суд провести аудит президентських виборів

Верховний суд тісно пов'язаний з урядом Мадуро, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив Верховний суд країни провести аудит президентських виборів.

Про це повідомляє АР.

Також Мадуро заявив, що правляча партія готова показати всі протоколи підрахунку голосів на виборах президента.

Таким чином Мадуро зробив першу поступку після того, як лідери опозиції оскаржили заяву діючого президента про перемогу.

Втім, Центр Картера розкритикував запит Мадуро на проведення аудиту, оскільки суд не забезпечить незалежну перевірку. Це пов'язано з тим, що Верховний суд тісно пов'язаний з урядом, його судді пропонуються федеральними чиновниками і затверджуються Національною асамблеєю, в якій переважає партія Мадуро.

В свою чергу, головний суперник Мадуро Едмундо Гонсалес і лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо заявили, що мають понад дві третини протоколів. Їх після закриття виборчих дільниць надрукували електронні машини для голосування. Опозиціонери наголосили, що оприлюднення даних про підрахунок голосів довело би програш Мадуро.

Зокрема, підрахунок показує, що Гонсалес отримав приблизно 6,2 млн голосів порівняно з 2,7 млн за Мадуро. При цьому згідно звіту виборчої ради Мадуро отримав 5,1 млн голосів проти понад 4,4 млн за Гонсалеса.

Мадуро переконував, що виборча система була зламана в результаті змови проти нього.

Вибори президента у Венесуелі

29 липня у Венесуелі Виборча рада підтвердила, що чинний президент країни Ніколас Мадуро набрав 51% голосів на національних виборах. Хоча, якщо вірити екзит-полам, ледь не 70% насправді проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеса.

Чимало демократичних країн висловили сумнів у чесності та прозорості виборів і закликали венесуельську владу надати письмове підтвердження результатів підрахунку голосів.

У країні почалися вуличні протести. Міністр оборони Венесуели назвав протести проти фальсифікації виборів "переворотом".