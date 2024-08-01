Президент Литви заявив, що дозвіл Угорщини на в'їзд для росіян і білорусів збільшує безпекові ризики в Європі

Ґітанас Науседа також зауважив, що це рішення Угорщини суперечить принципам солідарності та домовленостям ЄС.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що рішення Угорщини спростити процедуру в’їзду для громадян Росії та Білорусі підвищує ризики безпеки в Європі, повідомляє LRT.

“Односторонні рішення Угорщини, в тому числі щодо спрощення видачі віз громадянам Росії та Білорусі, суперечать цінностям, принципам солідарності та домовленостям ЄС. Дозвіл Угорщини вільно подорожувати Європою громадянам країни-агресора, Росії, і країни, залученої [в агресію], Білорусі, збільшує ризики безпеки в Європі”, – сказав Науседа.