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Президент Литви заявив, що дозвіл Угорщини на в'їзд для росіян і білорусів збільшує безпекові ризики в Європі

Ґітанас Науседа також зауважив, що це рішення Угорщини суперечить принципам солідарності та домовленостям ЄС.

Президент Литви заявив, що дозвіл Угорщини на в'їзд для росіян і білорусів збільшує безпекові ризики в Європі
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що рішення Угорщини спростити процедуру в’їзду для громадян Росії та Білорусі підвищує ризики безпеки в Європі, повідомляє LRT. 

“Односторонні рішення Угорщини, в тому числі щодо спрощення видачі віз громадянам Росії та Білорусі, суперечать цінностям, принципам солідарності та домовленостям ЄС. Дозвіл Угорщини вільно подорожувати Європою громадянам країни-агресора, Росії, і країни, залученої [в агресію], Білорусі, збільшує ризики безпеки в Європі”, – сказав Науседа.

  • Угорщина вирішила видавати дозвіл на перебування для тих громадян Росії та Білорусі, хто прагне тут працювати, на два роки з можливістю продовження. Для власників "національної картки" скасовані перевірки на загальноєвропейському рівні.
  • Литва натомість поскаржилася до Європейської комісії на рішення Угорщини.
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