Через російський артилерійський обстріл НІкополя загинули дві жінки – мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72 роки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни поцілили по місту десятком снарядів.

Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Росія упродовж доби атакувала два райони Дніпропетровщини. Вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над областю ворожий шахед. Минулося без загиблих та постраждалих.