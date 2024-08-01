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Через російський артобстріл Нікополя загинули мама і донька

Також постраждав 46-річний чоловік.

Через російський артобстріл Нікополя загинули мама і донька
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Через російський артилерійський обстріл НІкополя загинули дві жінки – мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72 роки. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Росіяни поцілили по місту десятком снарядів.

Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. 

Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси. 

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

Росія упродовж доби атакувала два райони Дніпропетровщини. Вночі оборонці з ПвК «Схід» збили в небі над областю ворожий шахед. Минулося без загиблих та постраждалих.

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