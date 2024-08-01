ДПСУ: спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня: і по зеленій ділянці кордону, і в пунктах пропуску

У пунктах пропуску, як правило, порушники використовують або підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що прикордонники щодня фіксують спроби незаконного перетину кордону, передає Укрінформ.

"Спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня. Щодня наші прикордонні наряди затримують порушників: і по зеленій ділянці кордону, і в пунктах пропуску, де можна легально перетинати кордон. Там, як правило, порушники використовують або підробні документи, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів. Але більшість випадків, як і раніше, фіксуються по зеленій ділянці кордону", – розповів Демченко.

За його словами, порушники вдаються до різноманітних засобів при спробі перетину кордону. Один з останніх випадків – застосування акваскутеру по річці. Демченко зазначив, що ця спроба була невдалою, порушника затримали.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії тільки до Молдови нелегально втекли більше 20 тисяч українських чоловіків. Більше половини з них отримали статус тимчасового захисту.