Уночі захисники неба збили 7 ворожих безпілотників

У ніч на 1 серпня 2024 року російська армія ударила по території України балістичними ракетами «Іскандер-М» а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Балістикою ворог атакував із Воронезької області РФ та Криму, а безпілотниками із напрямків мис Чауда, що в Криму та із російського Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Фото: Повітряні сили Збиті дрони

На Київщині через падіння уламків збитих ворожих дронів поранені двоє людей, пошкоджені будинки.