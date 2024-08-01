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Уночі захисники неба збили 7 ворожих безпілотників

ППО працювала над територією чотирьох областей. 

Уночі захисники неба збили 7 ворожих безпілотників
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 1 серпня 2024 року російська армія ударила по території України балістичними ракетами «Іскандер-М»  а також ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Балістикою ворог атакував із Воронезької області РФ та Криму, а безпілотниками із напрямків мис Чауда, що в Криму та із російського Курська.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми «шахедів». Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Збиті дрони
Фото: Повітряні сили
Збиті дрони

На Київщині через падіння уламків збитих ворожих дронів поранені двоє людей, пошкоджені будинки. 

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