На Херсонщині через російську агресію загинула людина, 10 – поранені

Під ворожим вогнем опинилися 20 населених пунктів області.

LB.ua в Google News

Понівечена школа на Херсонщині, фото ілюстративне

Через російську агресію упродовж доби на Херсонщині одна людина загинула, ще 10 отримали поранення. Російські війська обстріляли 20 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 27 приватних будинків.Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".

31 липня російська армія обстріляла передмістя Херсона з тимчасово окупованої території. Загинула одна людина – 68-річний чоловік.