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​Уночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, минулося без постраждалих

Унаслідок удару загорілася суха трава, пожежу оперативно ліквідували.

​Уночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, минулося без постраждалих
Наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території Баштанського району Миколаївської області. 

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, через ворожі обстріли виникло декілька займань сухої трави, їх оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. 

Учора, 31 липня, о 16:48 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада та о 21:22 акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

23 липня через ворожий обстріл Очакова Миколаївської області постраждали четверо людей, серед них і двоє підлітків.

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