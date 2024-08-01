Румунія знайшла на своїй території ще більше уламків "шахедів"

У міноборони заявили, що фрагменти дронів не несли загрози для населення.

У середу фахівці румунського міністерства національної оборони заявили про те, що у жудеці Тулча були знайдені додаткові фрагменти ударних безпілотників, які росіяни застосували під час останньої атаки на дунайський порт Ізмаїл.

Як пише "Українська правда", уламки "шахедів" виявили поблизу населеного пункту Чаталкіой. Спецслужби Румунії виконали увесь комплекс заходів, передбачених на випадок таких ситуацій. За повідомленням міноборони, загрози від залишків дронів для населення не було, пошкоджень чи травмувань через їхнє падіння не зафіксовано.

Уряд Румунії "підтвердив рішучий сигнал щодо засудження атак, які Росія здійснює проти цивільних об'єктів та інфраструктури, серйозно порушуючи міжнародне право".