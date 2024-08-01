Зеленський: "Не всі території потрібно відвойовувати руками"

Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема виданню Liberation, відповів на запитання щодо того, чи розглядає українська влада відмову від територій заради припинення війни.

За словами глави держави, питання територіальної цілісності не може вирішувати Президент чи будь-хто з посадових осіб, адже це суперечить Конституції України. Відмовлятися від своєї землі влада "офіційно не має права", бо у такому випадку порушить Основний Закон.

Проте Зеленський все ж стверджує, що це питання "внутрішнього характеру", яке може розглядатися, "якщо воно буде офіційно порушене".

Президент сказав, що ідея "Україна віддає території, а натомість отримує гарантії безпеки, НАТО чи ЄС" ніколи не лунала як оформлена пропозиція: "Ніхто нічого офіційно нам не пропонував".

Зеленський вважає територіальні поступки "не найкращим варіантом, коли маєте справу з Путіним" через загрозу повторного розпалювання війни. Проте глава держави також вбачає можливість не відвойовувати усі території "руками та зброєю", бо через це можна втратити багато часу та людей: "Для цього будувалася Формула миру, щоб політично тиснути на Путіна".