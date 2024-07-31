Росіяни поранили мирного мешканця Сумщини

Сьогодні, 31 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 108 вибухів.

Зокрема, внаслідок атаки FPV-дронами по Новослобідській громаді отримав поранення місцевий житель, також громаду обстріляли з міномету.

Краснопільську громаду росіяни атакували дронами, гранатометами, мінометами, артилерією та ракетами НУРС.

Білопільську громаду окупанти обстріляли артилерією, мінометами та атакували дронами.

Також різними дронами армія РФ атакувала і Середино-Будську та Юнаківську громади.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили з гранатометів, мінометів та БПЛА, а по Хотінській - з мінометів.