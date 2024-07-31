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Окупанти перетворюють старий цвинтар Севастополя на звалище будівельних відходів

На цьому цвинтарі поховано багато видатних севастопольців.

Окупанти перетворюють старий цвинтар Севастополя на звалище будівельних відходів
Окупанти перетворюють старий цвинтар Севастополя на звалище будівельних відходів
Фото: Кримський вітер

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі окупанти перетворюють старий цвинтар на звалище будівельних відходів.

Про це повідомляє “Кримський вітер” з посиланням на місцеві Z-ЗМІ.

“Уламки старих тротуарних бордюрів перегородили основний проїзд найстарішого севастопольського цвинтаря на вулиці Пожарова”, - йдеться у повідомленні.

Цей цвинтар діяв з кінця 18-го до середини 20-го століття, на ньому поховано багато видатних севастопольців.

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Зазначається, що це вже не вперше, коли старий севастопольський цвинтар стає місцем звалища будівельних відходів. 

Взимку 2022 року будівельники, які прокладали каналізацію по вул. Мечникова, звалювали на території цвинтаря ґрунт, будівельне сміття, бетонні блоки та труби.

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