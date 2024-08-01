ГоловнаСуспільствоПодії

Напад на військового у Ворохті: поліцейські оголосили про підозру чотирьом фігурантам

Правоохоронці підозрюють місцевих мешканців 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, раніше не судимих. 

Напад на військового у Ворохті: поліцейські оголосили про підозру чотирьом фігурантам
Напад на військового у Ворохті: поліцейські оголосили про підозру чотирьом фігурантам
Фото: Панорама Прикарпаття

Поліцейські Прикарпаття встановили осіб, підозрюваних у нападі на військовослужбовця у Ворохті.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

“Спільно зі співробітниками УСБУ та за силової підтримки КОРДу, поліцейські провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. Вилучили мобільні телефони у фігурантів та інші речові докази, які направили на проведення необхідних експертиз”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що підозрюють місцевих мешканців 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, раніше не судимих. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Невдовзі суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи. 

Підозрюваним загрожує покарання від обмеження волі до 5 років до ув’язнення на строк до 4 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies