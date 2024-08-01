Правоохоронці підозрюють місцевих мешканців 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, раніше не судимих.

Напад на військового у Ворохті: поліцейські оголосили про підозру чотирьом фігурантам

Поліцейські Прикарпаття встановили осіб, підозрюваних у нападі на військовослужбовця у Ворохті.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

“Спільно зі співробітниками УСБУ та за силової підтримки КОРДу, поліцейські провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. Вилучили мобільні телефони у фігурантів та інші речові докази, які направили на проведення необхідних експертиз”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що підозрюють місцевих мешканців 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, раніше не судимих.

Невдовзі суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.

Підозрюваним загрожує покарання від обмеження волі до 5 років до ув’язнення на строк до 4 років.