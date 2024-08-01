Напад на військового у Ворохті: поліцейські оголосили про підозру чотирьом фігурантам

Поліцейські Прикарпаття встановили осіб, підозрюваних у нападі на військовослужбовця у Ворохті.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.
“Спільно зі співробітниками УСБУ та за силової підтримки КОРДу, поліцейські провели одночасно кілька десятків обшуків у Ворохтянській громаді. Вилучили мобільні телефони у фігурантів та інші речові докази, які направили на проведення необхідних експертиз”, - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що підозрюють місцевих мешканців 1984, 1987, 1995 та 2004 років народження, раніше не судимих.
Невдовзі суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.
Підозрюваним загрожує покарання від обмеження волі до 5 років до ув’язнення на строк до 4 років.
- 4 липня у місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.
- Через напад на військовослужбовця у Ворохті Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.