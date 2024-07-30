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Працівника ТЦК в Харкові підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря

Чоловіка підозрюють в тому, що він вимагав хабар від керівників бару-ресторану.

Працівника ТЦК в Харкові підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря
Працівника ТЦК в Харкові підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря
Фото: Пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону

В Харкові повідомили про підозру посадовцю місцевого РТЦК та СП за вимагання та отримання хабаря.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

“Слідством встановлено, що на початку червня 2024 року 42 річний посадовець одного з РТЦК та СП м. Харків вимагав для себе неправомірну вигоду від керівників відомого харківського бару-ресторану”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що чоловік обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів за 1,5 тис. доларів та персональну картку з постійною 20% знижкою на всі послуги закладу.

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Крім того, підозрюваний обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б гарантували їм на декілька тижнів відстрочку від мобілізації.

Працівника ТЦК затримали під час отримання частини хабаря у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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