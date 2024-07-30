Костін: в Україні зареєстрували вже 73 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми

У 2024 році було зареєстровано 73 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

30 липня він обговорив з головою Програмного офісу Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) в Україні Харшет Вірк співпрацю у боротьбі з цією проблемою, яка ще більше загострилася через російську агресію.

Костін зазначив, що цьогоріч виявили понад 40 постраждалих.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що війна з Росією відкриа нові можливості для торгівлі людьми та інших форм організованої злочинності. Також значно зросли ризики для найбільш вразливих груп населення.