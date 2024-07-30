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Ворог знизив активність атак на Оріхівському та Придніпровському напрямках, — Сили оборони

Водночас російська армія зберігає тиск авіаударами, артилерією і безпілотниками.

Ворог знизив активність атак на Оріхівському та Придніпровському напрямках, — Сили оборони
війна з Росією
Фото: Генштаб

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія"  на Оріхівському та Придністровському напрямку ворог зменшив кількість штурмових дій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс.Україна".

Від початку доби Сили оборони відбили одну атаку ворога на Оріхівському напрямку.

За словами Лиховія, у порівнянні із вчорашнім днем, російська армія 29 липня здійснила сім штурмів, із них чотири на Оріхівському напрямку, ще три — на Придністровському. 

"Якщо порівнювати з учорашньою ситуацією, коли на всій лінії фронту відбулося 149 бойових зіткнень, наш відрізок фронту можна назвати найбільш спокійним і стабільним", — додав речник.

За словами військового, у "росіян просто бракує ресурсу та особового складу, щоб проводити активні й ефективні бойові дії одночасно на багатьох напрямках. Тому зараз відбувається відносне затишшя в зоні ОСУВ "Таврія".

Попри зменшення штурмів, ворог продовжує тиснути авіаударами, артилерією і безпілотниками. За минулу добу армія РФ завдала одного ракетного удару по зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" і чотирьох авіаударів із використанням семи КАБів (по Херсонщині). 

"Крім того, ворожа авіація підтримує спроби російського наступу на оріхівському напрямку — 54 некеровані авіаційні ракети припали на Запорізький район. Також противник задіяв 160 безпілотників за добу", — наголосив Лиховій.

За словами речника, від початку вже нинішньої доби українські підрозділи знищили одну систему реактивного залпового вогню "Град" у районі н.п. Підлісне в Херсонській області, а також одну бронемашину в районі Гоголівки в Запорізькій області.

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