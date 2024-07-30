Ворог атакував дві громади Дніпропетровщини, є руйнування

Ворог випустив по Нікопольщині майже 30 снарядів.

Протягом дня російські війська атакували одразу дві громади Дніпропетровської області. Під обстрілами опинилися Нікопольщина та Криворіжжя.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району ворог випустив майже 30 артилерійських снарядів. Під ударом опинився Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Через обстріли понівечені 14 приватних осель, декілька господарських споруд, в одній з яких спалахнула пожежа. Вогонь оперативно загасили. Пошкоджені також гараж, лінії електропередач.

З важкої артилерії агресор обстріляв і Криворіжжя. Інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілів загиблих та поранених немає.