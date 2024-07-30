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На Донеччині внаслідок підриву на снаряді отримала пошкодження машина з розмінування

Жоден рятувальник під час вибуху не постраждав.

На Донеччині внаслідок підриву на снаряді отримала пошкодження машина з розмінування
Машина розмінування MV-10
Фото: Мінекономіки

Сьогодні, 30 липня, у Донецькій області внаслідок підриву на снаряді отримала пошкодження машина з розмінування.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

“Її вже доправлено на ремонт, але найголовніше те, що жоден рятувальник під час вибуху не постраждав”, - написав Клименко.

Міністр зазначив, що в підрозділах ДСНС вже 44 таких машини, переважно це хорватські DOK-ING та GCS зі Швейцарії. 

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Клименко уточнив, що ці машини активно залучають до розмінування на Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Миколаївщині. На цих територіях розмінування вручну тривало б у сотні разів довше та несло б величезний ризик для піротехніків.

  • 24 липня о 5 ранку росіяни балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD – організації, яка розміновувала територію Харківщини.
  • За пів року в Україні розмінували майже 157 тисяч сільгоспземель.
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