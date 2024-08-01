Time: Зеленський та Гарріс мають не найкращі відносини

Видання Time стверджує, що Президент України Володимир Зеленський має "не надто теплі" відносини з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, яка балотується на посаду глави американської держави.

За словами журналіста Саймона Шустера, напруженість між політиками тягнеться з їхньої зустрічі на безпековій конференції у Мюнхені у 2022 році, за лічені дні до початку повномасштабного вторгнення Росії. Розуміючи невідворотність великої війни, українська делегація просила віцепрезидентку запровадити превентивні санкції проти Кремля та розпочати постачання Україні важкого озброєння.

Якщо вірити Time, Гарріс відкинула обидва прохання, пославшись на те, що у Вашингтоні вважають загрозу санкцій ефективнішим методом стримування, а зброя стала б для Путіна доказом, що Україна є "державою-клієнтом НАТО".

Після тієї розмови Зеленський та Гарріс мали "прохолодне" ставлення одне до одного, хоч і зустрічалися загалом шість разів. Демократка при цьому демонструвала співчуття до України, але воно мало "протокольну форму". Гарріс, на відміну від багатьох американських чиновників, жодного разу не відвідала Київ за час вторгнення.