НАТО не бачить ознак навмисного нападу у падінні російських безпілотників у Румунії

В Одеській області є руйнування та поранені. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район, де днем раніше ворог уже атакував припортову інфраструктуру і будинок.

У ніч на 24 липня під час російської атаки Румунія піднімала в небо два винищувачі F-16. Тієї ночі теж були дані про падіння уламків дронів на румунській території. Це вже не перший випадок, коли російська зброя залітала на територію цієї країни НАТО. У грудні цього року в Альянсі сказали, що не бачать загрози від падіння "шахеда" на румунську територію.