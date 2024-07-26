НАТО не бачить ознак навмисного нападу у падінні російських безпілотників у Румунії

НАТО відреагувало на знайдені в Румунії уламки російських безпілотників.
Про це повідомляє Reuters.
Коментуючи повідомлення про уламки, речник НАТО заявив, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.
“Хоча у НАТО немає інформації про навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними”, - зазначив речник альянсу.
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