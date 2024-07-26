Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
ГоловнаСвіт

НАТО не бачить ознак навмисного нападу у падінні російських безпілотників у Румунії

Втім, Альянс вважає російські дії безвідповідальними та потенційно небезпечними.

НАТО не бачить ознак навмисного нападу у падінні російських безпілотників у Румунії
НАТО не бачить ознак навмисного нападу у падінні російських безпілотників у Румунії
Фото: nato.int

НАТО відреагувало на знайдені в Румунії уламки російських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Коментуючи повідомлення про уламки, речник НАТО заявив, що ознак навмисної атаки на територію альянсу немає.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Хоча у НАТО немає інформації про навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними та потенційно небезпечними”, - зазначив речник альянсу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies