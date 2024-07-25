З 2025 року британські винищувачі патрулюватимуть повітряний простір Польщі

З наступного року британські винищувачі Eurofighter патрулюватимуть повітряний простір Польщі.
Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш після зустрічі зі своїм британським колегою Джоном Гілі, повідомляє TVP.
Варшава та Лондон схвалили декларацію про направлення наступного року 4-6 винищувачів Eurofighter в рамках місії Baltic Air Policing для патрулювання повітряного простору Польщі, заявив польський урядовець.
Він додав, що до східного кордону Польщі з Білоруссю також буде направлено розвідувальний загін інженерно-технічних військ, які проінспектують і ухвалять рішення щодо підтримки програми “Східний щит”.
“У нас однаковий підхід до безпеки в Європі та в усьому світі. Польща та Великобританія єдині у захисті демократії та свободи”, ‒ зазначив урядовець.
- У травні Польща оприлюднила деталі програми “Східний щит”, вартістю 2,55 мільярда доларів для зміцнення оборони вздовж свого східного кордону з Білоруссю та Росією.
- Планується будівництво укріплень, вузлів і телекомунікаційних систем у координації з іншими союзниками НАТО на східній лінії фронту – Фінляндією, Естонією, Латвією та Литвою. Це найбільша операція зі зміцнення східного кордону Польщі, східного флангу НАТО з 1945 року.
- Варшава сподівається завершити реалізацію програми до 2028 року.