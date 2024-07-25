Переговори щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази на завершальній стадії, ‒ Reuters

Переговори щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази, схоже, перебувають на завершальній стадії, пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Сполучених Штатів.
Очікується, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден обговорять сьогодні прогалини, що залишилися.
Чиновник заявив, що перешкоди, що залишилися, переборні і що наступного тижня відбудуться нові зустрічі, спрямовані на досягнення угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Перемовини відбудуться за посередництва США, Єгипту та Катару.
За його словами, Ізраїлю і ХАМАСу ще доведеться вирішити деякі проблеми. Однак “близькою” є угода, згідно з якою планується шеститижневе припинення вогню, під час якого зі заручників звільнять жінок, літніх чоловіків та поранених.
“Зараз це зовсім інші переговори, ніж місяць тому, коли у нас виникли принципово непереборні проблеми”, ‒ сказав чиновник.
Байден проведе переговори з Нетаньягу, а пізніше цього дня віцепрезидентка Камала Гарріс окремо зустрінеться з ізраїльським лідером. Як зазначає джерело, Байден і Гарріс “повністю згодні” щодо політики США щодо Ізраїлю та Гази.
Оновлено. Водночас, як пише Politico, очікується, що президент Джо Байден у розмові чинитиме більший тиск на Нетаньягу щодо угоди.
“Я буду дуже тісно співпрацювати з ізраїльтянами та палестинцями, щоб спробувати вирішити, як ми можемо добитися припинення війни в Газі, миру на Близькому Сході та повернення всіх заручників додому. Я думаю, що ми на порозі можливості це зробити”, ‒ Байден працівникам своєї виборчої кампанії.
- Раніше Нетаньягу виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні. Політик виголосив промову тривалістю понад годину про війну проти ХАМАСу та глобальне протистояння з Іраном.
- Ізраїльський прем'єр наполягав на необхідності боротися з Іраном як "найрадикальнішим та найкривавішим ворогом Сполучених Штатів". Він заявив, що "у серці Близького Сходу є одна проамерикаснька демократія, яка стоїть на шляху Ірану, і це держава Ізраїль".
- The Jerusalem Post написав з посиланням на джерела в оборонних відомствах, що на час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази.
- У жовтні терористичне угруповання викрало з Ізраїлю 251 особу. ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, які досі перебувають у полоні ХАМАСу.