Переговори щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази на завершальній стадії, ‒ Reuters

Нетаньягу та Байден обговорять сьогодні "прогалини, що залишилися".

Переговори щодо угоди про припинення вогню у Смузі Гази, схоже, перебувають на завершальній стадії, пише Reuters з посиланням на високопоставленого представника Сполучених Штатів.

Очікується, що ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден обговорять сьогодні прогалини, що залишилися.

Чиновник заявив, що перешкоди, що залишилися, переборні і що наступного тижня відбудуться нові зустрічі, спрямовані на досягнення угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Перемовини відбудуться за посередництва США, Єгипту та Катару.

За його словами, Ізраїлю і ХАМАСу ще доведеться вирішити деякі проблеми. Однак “близькою” є угода, згідно з якою планується шеститижневе припинення вогню, під час якого зі заручників звільнять жінок, літніх чоловіків та поранених.

“Зараз це зовсім інші переговори, ніж місяць тому, коли у нас виникли принципово непереборні проблеми”, ‒ сказав чиновник.

Байден проведе переговори з Нетаньягу, а пізніше цього дня віцепрезидентка Камала Гарріс окремо зустрінеться з ізраїльським лідером. Як зазначає джерело, Байден і Гарріс “повністю згодні” щодо політики США щодо Ізраїлю та Гази.

Оновлено. Водночас, як пише Politico, очікується, що президент Джо Байден у розмові чинитиме більший тиск на Нетаньягу щодо угоди.

“Я буду дуже тісно співпрацювати з ізраїльтянами та палестинцями, щоб спробувати вирішити, як ми можемо добитися припинення війни в Газі, миру на Близькому Сході та повернення всіх заручників додому. Я думаю, що ми на порозі можливості це зробити”, ‒ Байден працівникам своєї виборчої кампанії.