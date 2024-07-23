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Сили оборони Ізраїлю можуть тимчасово вивести війська зі Смуги Гази для укладання угоди щодо заручників

Вважають, що прем'єр Ізраїлю Нетаньяху гальмував і намагався саботувати угоду.

Сили оборони Ізраїлю можуть тимчасово вивести війська зі Смуги Гази для укладання угоди щодо заручників
Фото: jpost.com

На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на власні джерела в оборонних відомствах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повинен обговорити угоду з американськими чиновниками під час візиту до Вашингтона. Щоб підкреслити прихильність угоді, він узяв із собою звільнених заручників та їхніх родичів.

Нетаньяху розкритикували за недостатню гнучкість, особливо в питанні контролю над безпекою в Газі. 

Джерела видання повідомили, що Ізраїль не зазнає значних втрат у плані безпеки, якщо виведе війська з Гази на 42 дні для звільнення від 18 до 33 заручників. Оголошення про загибель двох заручників у полоні підкреслює терміновість звільнення.

Джерела в оборонному відомстві зазначили, що Ізраїль у той чи інший момент вивів свої війська з усіх районів Сектора Газа. Проте у понеділок, 22 липня, ЦАХАЛ знову зайняв Хан-Юніс, де не було ізраїльських солдатів із 7 квітня. 

Північна частина Гази перебувала під контролем ЦАХАЛу із середини січня, але війська тимчасово були відсутні до повторного вторгнення.

Також, співрозмовники додали, що "креативні рішення" можуть підтримувати безпеку у Філадельфійському коридорі навіть після виведення Армії оборони Ізраїлю, і що, якщо буде необхідно, військові можуть швидко туди повернутися. 

Вони вважають, що Нетаньяху гальмував і намагався саботувати угоду, але сподіваються, що він її підпише, щоб повернути сили ЦАХАЛу і отримати частину заручників. Сам Нетаньяху стверджує, що робить усе можливе для угоди і що ключові моменти безпеки необхідні для поразки ХАМАС.

  • У жовтні терористичне угруповання викрало з Ізраїлю 251 особу. ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, які досі перебувають у полоні ХАМАСу.
  • Терористи також з 2014 року утримують тіла двох солдатів та двох ізраїльських цивільних осіб, які увійшли до Смуги Гази у 2014 та 2015 роках.
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