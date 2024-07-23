Сили оборони Ізраїлю можуть тимчасово вивести війська зі Смуги Гази для укладання угоди щодо заручників

На час угоди щодо звільнення заручників Ізраїль може тимчасово вивести війська зі Смуги Гази. Посередником угоди виступив Єгипет за підтримки США.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на власні джерела в оборонних відомствах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повинен обговорити угоду з американськими чиновниками під час візиту до Вашингтона. Щоб підкреслити прихильність угоді, він узяв із собою звільнених заручників та їхніх родичів.

Нетаньяху розкритикували за недостатню гнучкість, особливо в питанні контролю над безпекою в Газі.

Джерела видання повідомили, що Ізраїль не зазнає значних втрат у плані безпеки, якщо виведе війська з Гази на 42 дні для звільнення від 18 до 33 заручників. Оголошення про загибель двох заручників у полоні підкреслює терміновість звільнення.

Джерела в оборонному відомстві зазначили, що Ізраїль у той чи інший момент вивів свої війська з усіх районів Сектора Газа. Проте у понеділок, 22 липня, ЦАХАЛ знову зайняв Хан-Юніс, де не було ізраїльських солдатів із 7 квітня.

Північна частина Гази перебувала під контролем ЦАХАЛу із середини січня, але війська тимчасово були відсутні до повторного вторгнення.

Також, співрозмовники додали, що "креативні рішення" можуть підтримувати безпеку у Філадельфійському коридорі навіть після виведення Армії оборони Ізраїлю, і що, якщо буде необхідно, військові можуть швидко туди повернутися.

Вони вважають, що Нетаньяху гальмував і намагався саботувати угоду, але сподіваються, що він її підпише, щоб повернути сили ЦАХАЛу і отримати частину заручників. Сам Нетаньяху стверджує, що робить усе можливе для угоди і що ключові моменти безпеки необхідні для поразки ХАМАС.