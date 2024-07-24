У Атлантичному океані затонуло іспанське рибальське судно, 9 осіб загинули

Із 27 осіб, які були на борту, 14 людей вижили, а 4 вважаються зниклими безвісті.

Дев'ятеро людей загинули і ще четверо вважаються зниклими безвісти після того, як іспанське рибальське судно "Argos Georgia" затонуло у південній частині Атлантичного океану. 14 людей вижили.

Про це повідомили в іспанському уряді, пише ВВС.

Всього на борту було 27 членів екіпажуВони покинули корабель, скориставшись рятувальними плотами, як тільки він почав йти під воду за 200 морських миль (приблизно 370 км) від узбережжя Фолклендських островів, що біля Південної Америки.

На островах повідомили, що кілька людей врятували рибальськими човнами, а пошуки інших зниклих членів екіпажу тривають.

Рятувальну операцію ускладнюють шквальний вітер і 8-метрові хвилі.

Військовому вертольоту довелося відмовитися від пошуково-рятувальних операцій через це. Він повернувся на Фолклендські острови для дозаправки, але був змушений призупинити свою місію через погіршення погоди.

Біля Португалії перекинулося рибальське судно, троє людей загинули і ще троє вважаються зниклими