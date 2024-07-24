Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Чому нам слід протидіяти ідеології «русского міра»?
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Ректор КНУ імені Шевченка назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії 2024 року
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Майже всі "слуги народу" з регламентного комітету відключилися від засідання на розгляді питання про виключення Безуглої
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Успішна атака на Донузлав. Сили оборони намацали вразливість
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаСвіт

У Атлантичному океані затонуло іспанське рибальське судно, 9 осіб загинули

Із 27 осіб, які були на борту, 14 людей вижили, а 4 вважаються зниклими безвісті. 

У Атлантичному океані затонуло іспанське рибальське судно, 9 осіб загинули
Іспанські кораблі, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Дев'ятеро людей загинули і ще четверо вважаються зниклими безвісти після того, як іспанське рибальське судно "Argos Georgia" затонуло у південній частині Атлантичного океану. 14 людей вижили.

Про це повідомили в іспанському уряді, пише ВВС

Всього на борту було 27 членів екіпажуВони покинули корабель, скориставшись рятувальними плотами, як тільки він почав йти під воду за 200 морських миль (приблизно 370 км) від узбережжя Фолклендських островів, що біля Південної Америки. 

На островах повідомили, що кілька людей врятували рибальськими човнами, а пошуки інших зниклих членів екіпажу тривають.

Рятувальну операцію ускладнюють шквальний вітер і 8-метрові хвилі.

Військовому вертольоту довелося відмовитися від пошуково-рятувальних операцій через це. Він повернувся на Фолклендські острови для дозаправки, але був змушений призупинити свою місію через погіршення погоди.

Біля Португалії перекинулося рибальське судно, троє людей загинули і ще троє вважаються зниклими

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies