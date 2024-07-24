Північна Корея відправила до РФ понад 5 млн артснарядів, – ЗМІ

Постачання південнокорейської зброї в Україну прямо залежатимуть від рівня співпраці РФ та Північної Кореї.

За даними Міністерства оборони Південної Кореї, КНДР передала Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.

Про це в інтерв'ю японським ЗМІ заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише Yonhap.

Зокрема, за даними південнокорейської сторони, серед вантажів, доставлених до Росії з Північної Кореї, станом на 15 липня, були контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.

Також, міністр оборони підтвердив позицію Південної Кореї про те, що можливі постачання його країни зброї в Україну залежатимуть від рівня та деталей військової співпраці Москви і Пхеньяна, зокрема, передачі зброї та військових технологій між Росією і КНДР.

Співпраця РФ та КНДР