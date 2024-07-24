Північна Корея відправила до РФ понад 5 млн артснарядів, – ЗМІ

За даними Міністерства оборони Південної Кореї, КНДР передала Росії понад 5 мільйонів артилерійських снарядів і десятки балістичних ракет малої дальності для використання у війні проти України.
Про це в інтерв'ю японським ЗМІ заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише Yonhap.
Зокрема, за даними південнокорейської сторони, серед вантажів, доставлених до Росії з Північної Кореї, станом на 15 липня, були контейнери, які можуть вмістити близько 5,2 мільйона артилерійських снарядів, а також десятки балістичних ракет малої дальності.
Також, міністр оборони підтвердив позицію Південної Кореї про те, що можливі постачання його країни зброї в Україну залежатимуть від рівня та деталей військової співпраці Москви і Пхеньяна, зокрема, передачі зброї та військових технологій між Росією і КНДР.
Співпраця РФ та КНДР
- 19 червня до Пхеньяна разом зі своїм новим міністром оборони приїжджав Володимир Путін. Він підписав із Кім Чен Ином угоду про співробітництво. Докладно про це – в матеріалі LB.ua "Пакт Путіна – Кім Чен Ина і його наслідки".
- Речник Пентагону Патрік Райдер прокоментував візит Путіна, зазначивши, що поглиблення співпраці між Росією та КНДР – це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України.
- США, Південна Корея та Японія спільно засудили поглиблення співпраці між КНДР та Росією. Вони закликали Північну Корею припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.
- Путін заявив, що Росія може надати зброю Північній Кореї, що, на його думку, буде дзеркальною відповіддю на озброєння України Заходом.
- Південна Корея може переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні після того, як КНДР та Росія підписали договір, який передбачає взаємне зобов’язання надати негайну військову допомогу, якщо на одну з них нападуть.