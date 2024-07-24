Німеччина заборонила Ісламський центр у Гамбурзі та його організації. Закриють чотири мечеті

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило асоціацію “Ісламський центр у Гамбурзі” (IZH) та її дочірні організації, заявивши, що вони переслідують радикальні ісламістські цілі.

Про це пише Reuters.

“Сьогодні ми заборонили Islamisches Zentrum Hamburg, який пропагує ісламістсько-екстремістську, тоталітарну ідеологію в Німеччині”, ‒ заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

У заяві міністерства йдеться, що правоохоронці у восьми землях Німеччини вранці в середу за рішенням суду обшукали 53 приміщення організації.

Окрім Гамбурзького IZH, до складу якого входить одна з найстаріших мечетей Німеччини, заборонили також її підгрупи у Франкфурті, Мюнхені та Берліні. Унаслідок закриють чотири шиїтські мечеті.

Заборону схвалили на основі обшуків нерухомості центру, проведених торік у листопаді.

Фезер додала, що ісламістська ідеологія організації суперечить людській гідності, правам жінок, незалежній судовій системі та німецькому демократичному уряду.

Міністерка пояснила, що заборона “абсолютно не стосується мирного сповідування шиїтської релігії”.

В уряді заявили, що IZH діяв як прямий представник верховного лідера Ірану та прагнув здійснити ісламську революцію в Німеччині, яка б створила теократичне правління. Крім того, центр пропагує антисемітизм і терористичне угруповання Хезболлу, яке підтримує Іран.