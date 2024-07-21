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Зеленський заявив, що німецький Patriot прибув в Україну

"Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - зауважив глава держави.

Зеленський заявив, що німецький Patriot прибув в Україну
ЗРК Patriot
Фото: dpa-international.com

В Україну прибула система ППО Patriot із Німеччини.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня.

"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що також заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. "І по роботі наших вогневих груп – по збиттю «шахедів», і щодо протидії російським ракетам", - сказав Президент.

  • Цього місяця уряд Німеччини на своєму сайті, оновивши перелік наданої допомоги, вказав установку Patriot. 
  • Перед цим Володимир Зеленський заявив, що Німеччина і США зробили крок до зміцнення української ППО.
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