"Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - зауважив глава держави.

В Україну прибула система ППО Patriot із Німеччини.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 липня.

"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що також заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. "І по роботі наших вогневих груп – по збиттю «шахедів», і щодо протидії російським ракетам", - сказав Президент.