Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині, загинув комбайнер

Окупаційні війська за допомогою безпілотника атакували у Білопільській громаді Сумщини комбайн, який збирав урожай.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Трагедія стала 21 липня близько 16.40. Росіяни застосували FPV-дрон, у результаті чого комбайнер загинув, а його помічник - поранений.
Прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів і проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нині у Сумській області внаслідок ворожих обстрілів сталися п'ять пожеж у житловому секторі і на об'єктах інфраструктури.
- Вранці у неділю окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району.