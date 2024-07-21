Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині, загинув комбайнер

Окупаційні війська за допомогою безпілотника атакували у Білопільській громаді Сумщини комбайн, який збирав урожай.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Трагедія стала 21 липня близько 16.40. Росіяни застосували FPV-дрон, у результаті чого комбайнер загинув, а його помічник - поранений.

Прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів і проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).