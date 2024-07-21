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Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині, загинув комбайнер

Його помічник поранений.

Росіяни атакували дроном комбайн на Сумщині, загинув комбайнер
Комбайн, фото ілюстративне
Фото: latifundist.com

Окупаційні війська за допомогою безпілотника атакували у Білопільській громаді Сумщини комбайн, який збирав урожай.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Трагедія стала 21 липня близько 16.40. Росіяни застосували FPV-дрон, у результаті чого комбайнер загинув, а його помічник - поранений.

Прокурори у з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів і проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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