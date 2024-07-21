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Російська армія вранці вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

На місці ворожих ударів працюють всі необхідні служби. 

Російська армія вранці вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині
Рятувальник ліквідовує пожежі після атаки РФ
Фото: ДСНС

21 липня вранці російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області. На місці ворожих ударів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки РФ уточнюються, розповіли в ОВА.

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