Російська армія вранці вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

21 липня вранці російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області. На місці ворожих ударів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки РФ уточнюються, розповіли в ОВА.
- У ніч на суботу росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопського району безпілотниками Shahed.