Російська армія вранці вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району Сумської області. На місці ворожих ударів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки РФ уточнюються, розповіли в ОВА.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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