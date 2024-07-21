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Ворог обстріляв сьогодні Нікопольський район з артилерії та дронів

Постраждала 89-річна жінка, яка отримала осколкові поранення.

Ворог обстріляв сьогодні Нікопольський район з артилерії та дронів
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. 

Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. 

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У районі пошкоджена інфраструктура, а через ворожі атаки спалахнули декілька пожеж. Потрощені чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна – знищена. 

Ворог поцілив по базі відпочинку, лінії електропередач й газогону.

На решті території області було спокійно, додав Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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