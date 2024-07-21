Сьогодні ворог 5 разів обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії і 6 разів цілив по району безпілотниками-камікадзе.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Ворожі атаки на собі відчули Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
Постраждала 89-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
У районі пошкоджена інфраструктура, а через ворожі атаки спалахнули декілька пожеж. Потрощені чотири приватні будинки, господарська споруда, ще одна – знищена.
Ворог поцілив по базі відпочинку, лінії електропередач й газогону.
На решті території області було спокійно, додав Лисак.