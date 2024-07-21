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Для захоплення Часового Яру ворог зосереджує сили на захід від Бахмута, — ОСУВ "Хортиця"

На Торецькому напрямку росіяни проводять штурми піхотою.

Для захоплення Часового Яру ворог зосереджує сили на захід від Бахмута, — ОСУВ "Хортиця"
Часів Яр
Фото: Радіо Свобода

Російська армія намагається захопити Часів Яр на Краматорському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону на захід від Бахмута. Ворог продовжує зазнавати значних втрат.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Волошина, на Часовоярівському напрямку проти Сил оборони України діють підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії супротивника, за підтримки підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу), а також 11-ї окремої десантно-штурмової бригади і 102-го мотострілецького полку (150-ї мотострілецької дивізії), підрозділи 217-го і 331-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, які підтримували підрозділи 102-го мотострілецького полку і 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Через втрати ворог потребує щонайменше "перегрупування на місці".

Речник підкреслив, що противник зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Бої в районі Часового Яру тривають щоденно, лише за минулу добу на цьому напрямку тільки в районі Часового Яру було зафіксовано 438 обстрілів. Ворожа авіація завдала 18 авіаударів скинувши 27 КАБів, з них 22 — на Торецький напрямок.

Безпосередньо на Торецькому напрямку, як зазначив речник, ворог проводить штурми піхотою від відділення до роти без залучення бронетехніки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардувань зазнали райони населених пунктів Північне та Торецьк.

  • Журналісти "Українського Свідка" показали як зараз виглядає Часів Яр, який росіяни спопеляють мінометами, дронами та термобаричними бомбами. А бійці 24 ОМБр розповіли, якими можуть бути наслідки, якщо росіянам вдасться захопити місто.
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