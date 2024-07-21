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Зеленський: за одну ніч РФ застосувала майже 40 "Шахедів"

Україні потрібен надійний захист від російських авіабомб.

Зеленський: за одну ніч РФ застосувала майже 40 "Шахедів"
наслідки удару по Миколаєву, 15 травня 2024
Фото: ДСНС

Лише за одну ніч проти 21 липня російська армія застосувала проти України майже 40 "шахедів". Президент закликав посилити далекобійність України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Лише за одну цю ніч російська армія застосувала проти України майже 40 "шахедів". І важливо, що більшість із них збили наші захисники неба. Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них", — написав Президент. 

Володимир Зеленський закликав збільшити далкобійність України для знищення "носіїв російських бомб" — ворожу авіацію.

"Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору", — додає він.

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