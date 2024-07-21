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За минулу добу росіяни поранили десятьох жителів Харківщини

Російська армія продовжує обстріли Харківської області.

За минулу добу росіяни поранили десятьох жителів Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби внаслідок російських атак  постраждали десятеро людей. Ворог обстрілював Вовчанську, Дергачівську та Безлюдівську громади.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Надранок російська армія атакувала смт. Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок обстрілу С-300 зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

У селі Васищеве Безлюдівської ТГ Харківського району через обстріл горіла господарча споруда та пошкоджене приватне домоволодіння. Село Козача Лопань росіяни атакували КАБ, пошкоджено 5 приватних домоволодінь.

У селі Козача Лопань Дергачівської тергромади внаслідок обстрілу у суботу ввечері поранень зазнали чоловік 64 роки та жінка 77 років.

У селі Печеніги Чугуївського району внаслідок обстрілу приватного підприємства "Іскандером" постраждала 54-річна жінка. 

У селі Івашки Богодухівського району внаслідок влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років. У смт Білий Колодязь Чугуївського р-ну FPV-дрон влучив у приватний будинок. Постраждала 57-річна жінка.

Також ворог атакував село Довжик Богодухівського району FPV-дроном - спалахнув автомобіль. У місті Куп'янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок. У селі Черкаські Тишки Харківського району через атаку РФ горіла трава на площі 2000 м2.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. 

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції українських підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники докладали в районах Берестового та Стельмахівки.

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