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Унаслідок ракетної атаки РФ по Миколаївщині постраждали цивільні

Також під обстрілами були Очаків та Куцурубська громада.

Унаслідок ракетної атаки РФ по Миколаївщині постраждали цивільні
Миколаївська область після обстрілу
Фото: МВС у Telegram

Російська армія атакувала  Баштанський район Миколаївської області. Внаслідок ракетної атаки РФ поранень зазнали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У суботу ввечері Баштанський район зазнав ракетної атаки. Сталося займання складського приміщення сільськогосподарського підприємства і сухої трави. Пожежа була оперативно ліквідована.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Поранень зазнали двоє осіб. 

Також вночі 21 липня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один російський безпілотник типу Shahed 131/136.

Такоє, вчора о 17:27 ворог вдарив дроном-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

О 21:14, та зранку 21 липня, о 05:16, війська РФ з артилерії обстрілювали Очаків. Горіла суха трава. Пожежі були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

  • У Миколаєві російська ракета влучила по дитячому майданчику. ДСНС заявила  про 15 постраждалих, серед яких - четверо неповнолітніх. Вісьмох людей госпіталізували. Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків та будівля дитсадка.
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